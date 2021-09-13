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    بدء زيارة مجموعة من ممثلي منظمات المتطوعين لمدينة شوشا المحررة

    ١٣.٠٩.٢٠٢١ [١٥‎:٣٠]

    شوشا المحررة ، 13 أيلول، أذرتاج

    بدأت زيارة لمجموعة من ممثلي منظمات المتطوعين الأذربيجانية لمدينة شوشا المحررة من وطأة احتلال أرمينيا 13 أيلول اليوم.

    أفادت أذرتاج أن الزيارة المنظمة من قبل صندوق الشباب الأذربيجاني والاتحاد الأذربيجاني لمنظمات المتطوعين يشارك فيها حوالي 40 ممثلا عن نحو 20 منظمة للمتطوعين.

    واخذ الشباب المتطوعون في التعرف على شوشا المحررة من مضمار المدينة الشهير. ثم تفقدوا سائر الآثار التاريخية الثقافية والمباني الادارية والسكنية وتعرفوا عن كثب على اعمال اعادة البناء والإعمار الجارية.

    كما يزورون خلال الجولة ضريح الملا بناه واقف ومسجد يوخاري جوهر أقا وتماثيل الشخصيات المرموقة الأذربيجانية المعرضة للرصاص لناتوان وبلبل وعذير حاجي بيكوف لدى ميدان شوشا المركزي وقلعة شوشا.

     

     

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