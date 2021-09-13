جدول الجولة الانطلاقية للموسم الجديد بدوري الدرجة الاولى لكرة القدم
AzerTAg.az
باكو، 13 أيلول، أذرتاج
اعلنت ادارة دوري كرة القدم للمحترفين عن جدول الجولة الاولى للموسم الجديد الـ2021/2022م بدوري الدرجة الاولى للمحترفين.
تستغرق الجولة الاولى يومي 14 و15 أيلول الجاري.
14 أيلول، الثلاثاء
كبز كنجة – غابالا الرديف، الحكم حمزة زاده، ملعب كنجة المركزي، كنجة، الساعة 16.30
نفطجي الرديف – صباح الرديف، الحكم محمدوف، ملعب مركز الخطوط الجوية التركية لكرة القدم، باكو، الساعة 17.00
كشلة الرديف – زاقاتالا، الحكم حاجييف، ملعب أي أس كا أرينا، باكو، الساعة 18.30
15 أيلول، الاربعاء
توران طاووس – الجيش الرياضي، الحكم بايراموف، ملعب طاووس المركزي، طاووس، الساعة 16.30
سومغايت الرديف – قره داغ لوكباتان، الحكم بكروف، ملعب كابتال بنك أرينا، سومغايت، الساعة 16.30
صبائل الرديف – زيرة الرديف، الحكم الله وردييف، ملعب أي أس سي أو أرينا، باكو، الساعة 18.30
يذكر أن نادي قره باغ أغدام يستريح في الجولة الانطلاقية.
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