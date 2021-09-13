جدول الجولة الانطلاقية للموسم الجديد بدوري الدرجة الاولى لكرة القدم

باكو، 13 أيلول، أذرتاج

اعلنت ادارة دوري كرة القدم للمحترفين عن جدول الجولة الاولى للموسم الجديد الـ2021/2022م بدوري الدرجة الاولى للمحترفين.

تستغرق الجولة الاولى يومي 14 و15 أيلول الجاري.

14 أيلول، الثلاثاء

كبز كنجة – غابالا الرديف، الحكم حمزة زاده، ملعب كنجة المركزي، كنجة، الساعة 16.30

نفطجي الرديف – صباح الرديف، الحكم محمدوف، ملعب مركز الخطوط الجوية التركية لكرة القدم، باكو، الساعة 17.00

كشلة الرديف – زاقاتالا، الحكم حاجييف، ملعب أي أس كا أرينا، باكو، الساعة 18.30

15 أيلول، الاربعاء

توران طاووس – الجيش الرياضي، الحكم بايراموف، ملعب طاووس المركزي، طاووس، الساعة 16.30

سومغايت الرديف – قره داغ لوكباتان، الحكم بكروف، ملعب كابتال بنك أرينا، سومغايت، الساعة 16.30

صبائل الرديف – زيرة الرديف، الحكم الله وردييف، ملعب أي أس سي أو أرينا، باكو، الساعة 18.30

يذكر أن نادي قره باغ أغدام يستريح في الجولة الانطلاقية.