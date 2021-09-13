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    جدول الجولة الانطلاقية للموسم الجديد بدوري الدرجة الاولى لكرة القدم

    ١٣.٠٩.٢٠٢١ [١٦:٠٨]

    باكو، 13 أيلول، أذرتاج

    اعلنت ادارة دوري كرة القدم للمحترفين عن جدول الجولة الاولى للموسم الجديد الـ2021/2022م بدوري الدرجة الاولى للمحترفين.

    تستغرق الجولة الاولى يومي 14 و15 أيلول الجاري.

    14 أيلول، الثلاثاء

    كبز كنجة – غابالا الرديف، الحكم حمزة زاده، ملعب كنجة المركزي، كنجة، الساعة 16.30

    نفطجي الرديف – صباح الرديف، الحكم محمدوف، ملعب مركز الخطوط الجوية التركية لكرة القدم، باكو، الساعة 17.00

    كشلة الرديف – زاقاتالا، الحكم حاجييف، ملعب أي أس كا أرينا، باكو، الساعة 18.30

    15 أيلول، الاربعاء

    توران طاووس – الجيش الرياضي، الحكم بايراموف، ملعب طاووس المركزي، طاووس، الساعة 16.30

    سومغايت الرديف – قره داغ لوكباتان، الحكم بكروف، ملعب كابتال بنك أرينا، سومغايت، الساعة 16.30

    صبائل الرديف – زيرة الرديف، الحكم الله وردييف، ملعب أي أس سي أو أرينا، باكو، الساعة 18.30

    يذكر أن نادي قره باغ أغدام يستريح في الجولة الانطلاقية.

     

     

    AZERTAG.AZ :جدول الجولة الانطلاقية للموسم الجديد بدوري الدرجة الاولى لكرة القدم
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    جدول الجولة الانطلاقية للموسم الجديد بدوري الدرجة الاولى لكرة القدم