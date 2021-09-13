زلزال يهز إيران.. شعرت به مدينة عشق أباد التركمانية

عشق أباد، 13 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

ضرب زلزال بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر صباح اليوم الاثنين شمال شرقي إيران.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن معهد علم الزلازل وفيزياء الغلاف الجوي في تركمانستان أنه كما شعر السكان بالزلزال في عشق آباد.

وقعت الهزات الأرضية عند الساعة على عمق 6 كيلومترات من باطن الأرض.

هذا ولم تصل حتى الآن أي تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار محتملة عن هذا الزلزال.