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    أذربيجان: تسجيل 1157 حالة جديدة للإصابة بعدوى كوفيد 19 وتعافي 3065 مصاب ووفاة 31 مصابا اليوم

    ١٣.٠٩.٢٠٢١ [١٦:٤٠]

    باكو، 13 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

    سجلت إصابة 1157 شخص بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان خلال اليوم وتعافى 3065 مصاب هذا المرض وتوفي 31 مصابا بالفيروس في 13 أيلول.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 461 ألف و249 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 412 ألف و469 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 6134 مريض منهم ويستمر علاج 42 ألفا و646 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

    ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 8 آلاف و123 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 4 ملايين و661 ألف و119 فحص طبي.

     

    AZERTAG.AZ :أذربيجان: تسجيل 1157 حالة جديدة للإصابة بعدوى كوفيد 19 وتعافي 3065 مصاب ووفاة 31 مصابا اليوم
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