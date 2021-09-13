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    أذربيجان: تطعيم 7 ملايين و611 ألف و206 جرعة من لقاح كورونا حتى الآن

    ١٣.٠٩.٢٠٢١ [١٦:٤٧]

    باكو، 13 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

    قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 1266 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان اليوم في يوم 13 سبتمبر.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 1077 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الاولى و189 شخص ضمن المرحلة الثانية.

    يبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 7 ملايين و611 ألف و206 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 4 ملايين و508 ألف و115 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و3 ملايين و103 ألفا و91 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية.

     

    AZERTAG.AZ :أذربيجان: تطعيم 7 ملايين و611 ألف و206 جرعة من لقاح كورونا حتى الآن
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