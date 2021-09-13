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    تطهير مساحة 293 هكتار من الألغام والذخيرة الحية في الأسبوع الماضي

    ١٣.٠٩.٢٠٢١ [١٦:٥‎٤]

    باكو، 13 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

    نشرت وكالة جمهورية أذربيجان لتطهير الألغام أناما معلومات أسبوعية حول عمليات منفذة لدى الأراضي المحررة من الاحتلال.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن أناما أن أفراد الوكالة حيدوا خلال الفترة ما بين 6 – 11 سبتمبر 119 لغما مضادا للمشاة و30 لغما مضادا للدبابات و109 ذخيرة غير متفجرة في أراضي محافظات ترتر وأغدام وفضولي وشوشا وقبادلي وجبرائيل ضمن عمليات البحث والتحري.

    وطهرت أناما خلال الفترة المذكورة 293 هيكتار من الأراضي من الألغام والذخائر غير المتفجرة.

     

    AZERTAG.AZ :تطهير مساحة 293 هكتار من الألغام والذخيرة الحية في الأسبوع الماضي
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