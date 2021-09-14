أذربيجان تصدر منتجات إلى 175 دولة خلال 7 أشهر

باكو، 13 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

أجرت الكيانات القانونية والأفراد في جمهورية أذربيجان عمليات تجارية مع شركاء في 175 دولة خلال يناير – يوليو من العام الجاري.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن هيئة الاحصاء الحكومية انه تم تصدير المنتجات إلى 111 دولة واستيرادها من 162 دولة خلال الفترة المشمولة بالتقرير.