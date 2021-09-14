أذربيجان تصدر منتجات إلى 175 دولة خلال 7 أشهر
AzerTAg.az
١٤.٠٩.٢٠٢١ [١٠:٤٣]
باكو، 13 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)
أجرت الكيانات القانونية والأفراد في جمهورية أذربيجان عمليات تجارية مع شركاء في 175 دولة خلال يناير – يوليو من العام الجاري.
أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن هيئة الاحصاء الحكومية انه تم تصدير المنتجات إلى 111 دولة واستيرادها من 162 دولة خلال الفترة المشمولة بالتقرير.
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