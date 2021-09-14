زيارة رئيس هيئة الأركان العامة الاذربيجاني الى تركيا مستمرة

باكو، 14 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

التقى النائب الأول لوزير الدفاع الاذربيجاني رئيس هيئة الأركان الاذربيجاني الجنرال كريم ولييف في 13 سبتمبر مع القائد الثاني للأركان العامة لتركيا الجنرال سلجوق بايراكتارأوغلو وقائد القوات الخاصة التركية الجنرال عمر أرطغرل أربكان، ذلك على هامش زيارته الى جمهورية تركيا.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع ان الجانبين ناقشا خلال اللقاء تطوير العلاقات بين أذربيجان وتركيا واستمرار التعاون الناجح في المجال العسكري وغيره.

وشددا على أهمية التدريبات المشتركة بين البلدين الشقيقين.

وأشارا الى أن مثل هذه التدريبات ستلعب دورا استثنائيا من حيث تبادل الخبرات وتعزيز الصداقة والأخوة وأهمية التدريبات المشتركة في المستقبل.

وقال الجنرال كريم ولييف إن التدريب الدولي المشترك "الأخوة الثلاثة - 2021" الذي تنظمه حاليا القوات الخاصة لأذربيجان وتركيا وباكستان في باكو مهم من حيث تحسين الكفاءة المهنية للجنود.

وأعرب الطرفان عن ثقتهما في أن توسيع التعاون في مجال الدفاع لن يسهم فقط في بلداننا ولكن في تعزيز السلام والاستقرار والأمن في المنطقة أيضا.

ثم تم تفتيش أراضي قيادة القوات الخاصة التركية.

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