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    اعضاء جمعية أذربيجان للهلال الاحمر يزورون قراباغ

    ١٤.٠٩.٢٠٢١ [١٣:٤٦]

    قراباغ المحررة، 14 أيلول، أذرتاج

    سافر وفد من جمعية أذربيجان للهلال الأحمر الى قراباغ المحررة.

    قالت الجمعية في بيان إن الوفد زار الأمس مقاطعتي فضولي وجبرائيل المحررتين من وطأة احتلال أرمينيا.

    وغرض الزيارة تقييم الكارثة الانسانية جراء الاحتلال الارميني في اراضي أذربيجان المحررة.

    ويزور اعضاء الجمعية 14 أيلول اليوم مقاطعة أغدام المحررة.

    AZERTAG.AZ :اعضاء جمعية أذربيجان للهلال الاحمر يزورون قراباغ
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