الرئيس إلهام علييف يعفي نائب رئيس جهاز الدولة لشؤون الممتلكات لدى وزارة الاقتصاد عن المنصب

باكو، 14 أيلول، أذرتاج

رسم الرئيس إلهام علييف مرسوما يعفي فيه نائب رئيس جهاز الدولة لشؤون الممتلكات لدى وزارة الاقتصاد عن المنصب.

أفادت أذرتاج أن المرسوم الصادر وفقا للفقرة الـ32 من المادة الـ 109 من القانون الاساسي الأذربيجاني ينص على اعفاء رافق بن عسكر جليلوف عن المنصب ويدخل المرسوم حيز التنفيذ منذ يوم توقيعه.