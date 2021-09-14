باكو، 14 أيلول، أذرتاج رسم الرئيس إلهام علييف مرسوما يعين محافظا جديدا في محافظة جليل أباد. أفادت أذرتاج أن المرسوم الصادر وفقا للقسم الثاني من المادة الـ 124 من الدستور الأذربيجاني ينص على توظفي رافق بن عسكر جليلوف لمنصب محافظ محافظة جليل أباد.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يعين محافظا جديدا في محافظة جليل أباد

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