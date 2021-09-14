باكو، 14 أيلول، أذرتاج رسم الرئيس إلهام علييف مرسوما يعين محافظا جديدا في محافظة شمكير. أفادت أذرتاج أن المرسوم الصادر وفقا للقسم الثاني من المادة الـ 124 من الدستور الأذربيجاني ينص على توظفي رشاد بن أنور تقييف لمنصب محافظ محافظة شمكير.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يعين محافظا جديدا في محافظة شمكير

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