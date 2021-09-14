وزير الدفاع الأذربيجاني يزور تركيا

باكو، 14 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

زار وزير الدفاع الاذربيجاني الجنرال ذاكر حسنوف ونائب وزير الدفاع - قائد السلاح الجوي الجنرال رامز طاهروف اليوم تركيا تلبية لدعوة وزير الدفاع الوطني التركي خلوصي آكار.

افادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الاعلامي لوزارة الدفاع انه من المقرر خلال الزيارة عقد عدد من الاجتماعات بين قيادة وزارة الدفاع الأذربيجانية والقيادة العسكرية لجمهورية تركيا وبما في ذلك المشاركة في "يوم المراقبة رفيع المستوى" لتدريب الطيران التكتيكي المشترك "صقر توراز – 2021" في قونية.