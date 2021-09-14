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    زلزال بقوة 6.2 درجات يضرب اليابان

    ١٤.٠٩.٢٠٢١ [١٥‎:١٧]

    طوكيو، 14 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

    ضرب زلزال بقوة 6.2 درجات على مقياس ريختر اليوم في الساعة 7:46 بالتوقيت المحلي الساحل الشمالي الشرقي لليابان

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن الهزات الأرضية وقعت اليوم على عمق 450 كيلومتر تحت سطح الأرض.

    ولم تتوفر حتى الآن معلومات عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية بسبب الزلزال. ولا يوجد تهديد بحدوث تسونامي.

    شعرت محافظتا تشيبا وإيباراكي بهزات أرضية.

    AZERTAG.AZ :زلزال بقوة 6.2 درجات يضرب اليابان
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