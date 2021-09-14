مجموعة أخرى من الأغداميين تزور مدينتهم الأم المحررة من الاحتلال الأرميني

أغدام المحررة، 14 أيلول، أذرتاج

نظمت زيارة تالية لمجموعة أخرى من الأغداميين لمدينتهم الأم المحررة من الاحتلال الأرميني.

ابلغ مراسل أذرتاج أنه خلال الزيارة المنظمة من قبل مندوبية الرئيس الأذربيجاني الخاصة لدى قسم مقاطعة أغدام المحررة من وطأة احتلال أرمينيا بما فيه مدينة اغدام يزور الاغداميون مختلف مناطق مدينتهم الام ومن ضمنه مسجد الجمعة ومجمع إمارة وبقايا مسرح الدراما ومتحف الخبز وكذلك مسجد قياسلي وقلعة شاه بولاق.

يذكر أن الزيارة الاولى لمجموعة من سكان أغدام نظمت في الخامس من أيلول الحالي.