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    زيادة عدد المصابين بكورونا في جورجيا

    ١٤.٠٩.٢٠٢١ [١٦:٠٢]

    تبليسي، 14 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

    تواصل إصابات كورونا في جورجيا الارتفاع من جديد.

    ازدادت حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في جورجيا بواقع 3221 حالة إصابة أخرى خلال مدة 24 ساعة أخيرة ليصل عدد المصابين بالعدوى الى 585036 شخص.

    أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن المركز الوطني الجورجي لرصد الأمراض ان 8287 مصاب من الوباء توفي في جميع انحاء البلد.

    AZERTAG.AZ :زيادة عدد المصابين بكورونا في جورجيا
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