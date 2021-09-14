الرئيس إلهام علييف: أذربيجان في الصفوف الاولى عالميا من حيث التغويز

باكو، 14 أيلول، أذرتاج

قال رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في استقباله عبر الاتصال المرئي محافظي محافظتي جليل أباد وشمكير حديثي التعيين إن مستوى التغويز على نطاق البلد بلغت 96-97 في المائة وتحتل أذربيجان الصفوف الأولى عالميا من حيث هذا المؤشر.

وقال الرئيس علييف إن السنوات الاخيرة شهدت في كلتا المحافظتين تنفيذ المشاريع الاساسية للبنية التحتية ضمن برامج الدولة للاستثمار مضيفا أن كهربة كلتا المحافظتين مجددة تماما ولا مشكلة في كهربتهما: "أجريت اعمال التغويز بسرعة ايضا وتزيد مستوى التغويز في محافظة جليل أباد عن 90 في المائة وفي محافظة شمكير تقترب من 100 في المائة واعتبر أن هذه اعمال تستحق المكانة الخاصة بين الاعمال المنجزة في المناطق الاقليمية خلال السنوات الاخيرة لأن توفير المواطنين بالغاز الطبيعي كان احدى مهامنا الاساسية وبلغت مستوى التغويز على نطاق البلد اليوم 96-97 في المائة وتحتل أذربيجان الصفوف الاولى عالميا من حيث هذه المؤشرات."

ووصف الرئيس علييف امداد مياه الشرب الى مدينتي جليل أباد عام 2013م وشمكير عام 2017م بحدث كبير قائلا إن هذه المشكلة قد وجدت حلها في عدد كبير من القرى وتابع "أن الري قد انجزت اعمال كبيرة فيه ايضا وحفرت اعداد كثيرة من الآبار الارتوازية. وفي الوقت ذاته بنيت خزانة الماء الكبيرة في محافظة شمكير وهي خزانة شمكير شاي للمياه وهي أتاحت فرصا جديدة في محافظة شمكير والمحافظات المجاورة معا لانجاز تدابير الري بجانب توسيعها نطاق الاراضي المروية الى درجة كبيرة."