باكو، 14 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج) أجرت القوات الخاصة الأذربيجانية والتركية والباكستانية تدريبات على إطلاق النار في التدريب الدولي "الاخوة الثلاثة - 2021". أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع انه وفقا لخطة التدريب، نفذت وحدات القوات الخاصة إطلاق نار عملي من الأسلحة النارية والقنابل اليدوية. يذكر ان التدريب الدولي "الاخوة الثلاثة - 2021" ستستمر حتى 20 سبتمبر. يمكن مشاهدته في هذا الرابط: https://video.azertag.az/files/video/2021/3/16315451901975921565.mp4

AZERTAG.AZ : القوات الخاصة تجري تدريبات على اطلاق النار في التدريب الدولي "الاخوة الثلاثة - 2021" (فيديو)

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