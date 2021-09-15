الرئيس: الجميع يرى الآن ألّا يقف أحدٌ فوق القانون وكل متساو أمام القانون

باكو، 15 أيلول، أذرتاج

قال رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في استقباله عبر الاتصال المرئي محافظي محافظتي جليل أباد وشمكير حديثي التعيين إنني كنت وجهت لمحافظي جليل أباد وشمكير عند توظيفهما للمنصبين بأنكما عالجا المسائل الباقية بعد ذلك وقد تم انجاز الاعمال الكبيرة الاساسية وتم تمهيد ارضية جميلة جدا. وإنكما عملا عملاً واجهدا جهدا في الحياة اليومي أن يرضى عنكما المواطنون وأن تسري تنمية المحافظتين سريانًا أسرع وبادرا مبادرات واجلبا مستثمرين ومهدا ظروفا ملائمة لرجال الاعمال واصحاب المشاريع. غير انه للأسف نجد في الحياة الواقعة عكس ذلك بالكامل ونتيجة لذلك وفي الوقت جراء نقائص خطيرة وانتهاكات والفساد والرشوة يعاقب محافظا جليل اباد وشمكير السابقان بالجرائم الجنائية.

وقال رئيس الدولة إن الجميع يرى الآن ألاّ يقف أحد فوق القانون وكل متساو امام القانون. ولا مناعة لأحد ولن تكون. وأوصي بهذه التوصيبات جميع الموظفين العموم عند توظيفهم للمناصب ولكن اللذين توليا هذين المنصبين قبلكما كانا يعملان من اجل مصالحهما الشخصية فقط وتورطا في النهب والرشوة والفساد وكانا لا يباليان بالناس ومشتغلين بمشاكلهما الشخصية واعمالهما الشخصية وليس المشاكل القائمة اليومية امام المحافظتين والبتة سببا باستياء محق من قبل الاهالي.

واشار الرئيس علييف الى أن كلا المحافظين اقيلا عن منصبهما بعد ظهور كل هذه الوقائع وتتم حاليا مساءلتهم القضائية امام القانون:

"ويجري التحقيق وسيكشف عن كل شيء. ولكن المعلومات الابتدائية ومن بينها الدلائل والثبوتات ومواد التحقيق يتيح لنا بالقول إن مساءلة هذين الشخصين قضائيا بالتحقيق كانت على أساس مبرر."