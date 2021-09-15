ارتفاع حالة اصابة بكوفيد 19 في العالم الى أكثر من 512 ألف شخص خلال اليوم الماضي

باكو، 15 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

تستمر حصيلة ضحايا عدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الزيادة حول العالم.

ارتفعت حالات الوفاة من مرض كوفيد 19 بواقع 8 آلاف و895 شخص خلال اليوم الماضي ليصل عدد الوفيات الإجمالي الى 4 ملايين و661 ألف و639 شخص.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن الموقع الالكتروني "worldometers.info" على الإنترنت أن حالات الاصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد في العالم ارتفع بواقع 512 الف و659 حالة اصابة اخرى خلال يوم أخير ليصل عدد المصابين بالعدوى الى 226 مليون و629 ألف و709 شخص.

تم تسجيل أكبر عدد من حالات الإصابة (142 ألف و59 شخص) وحالات الوفيات من المرض (1934 ألف شخص) في الولايات المتحدة الامريكية خلال اليوم الماضي.

يذكر انه بدأت الإصابة بالفيروس التاجي تنتشر في مدينة ووهان الصينية في ديسمبر من العام الماضي. وأعلنت منظمة الصحة العالمية في 11 مارس الماضي، أن تفشي عدوى فيروس كورونا المستجد يشكل وباء عالميا.

ولا تزال الولايات المتحدة في المركز الأول من حيث عدد الوفيات والمرضى.

وفي لائحة الدول الأكثر تعرضا لتفشي الفيروس التاجي تأتي على التوالي: الهند والبرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا.

أصيب 42.2 مليون شخص بكوفيد 19 في الولايات المتحدة الأمريكية. تليها الهند (33.3 مليون شخص) والبرازيل (21 مليونا) وبيرطانيا العظمى (7.2 مليون) وفرنسا (6.9 مليون) وروسيا (7.1 مليون) وتركيا (6.7 مليون).