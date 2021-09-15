الرئيس علييف: سنتخذ الخطوات الضرورية من اجل تنمية كل محافظة

باكو، 15 أيلول، أذرتاج

قال رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في استقباله عبر الاتصال المرئي محافظي محافظتي جليل أباد وشمكير حديثي التعيين إننا البتة سنتخذ الخطوات الضرورية من اجل تنمية كل محافظة ولا يعني استكمال المشاريع الاساسية للبنية التحتية أننا نقطع الدعم المالي والمادي المذكور لا بل نقدم ولكن تقديما مستهدفا آخذين بعين الاعتبار جميع القواعد.

واكد رئيس الدولة على أن "المحافظين المعتقلين ولا يدور الحديث عن محافظتي جليل اباد وشمكير فقط كانوا ينتهكون انتهاكا صارما اجراءات العطاء في سائر المحافظات ايضا. وبتعبير آخر كانت شركات مقربة من عدة محافظين او نوابهم تفوز كالعادة بالعطاءات الخاصة بتنفيذ المشاريع المنفذة من قبل الدولة واستملاك الدولة ولماذا؟ لأن حالات الفساد والرشوة والاختلاس كانت تتسع هنا ايضا وذلك ضرر عظيم على ميزانية الدولة. ولولا حالات الفساد والرشوة لكانت ميزانية الدولة اكثر واكبر الى درجة ما وتوسعت امكاناتنا ايضا."

واشار الرئيس إلهام علييف الى أن المنافع المحرزة جراء الاصلاحات المنجزة اليوم موجهة قبل كل شيء الى تحسين مستوى حياة الناس مضيفا أن ميزانية الدولة تشهد فائضا نتيجة النزاهة والاصلاحات رغم اننا نعيش حاليا في الشهر التاسع من العام الجاري ويتم توجيه الجزء الكبير منه الى الضمان الاجتماعي للناس ايضا.