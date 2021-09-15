أنقرة، 15 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج) سجلت الزيادة اليومية في عدد الإصابات في تركيا. أفادت وكالة أذرتاج انه تم تسجيل 27 ألفا و802 مصاب بفيروس كورونا المستجد في تركيا خلال الساعات الـ24 الماضية. وارتفع عدد المصابين الإجمالي بكوفيد 19 إلى 105 مليون شخص. وبحسب المعطيات، تم تسجيل 276 وفاة بكورونا.

AZERTAG.AZ : 276 وفاة من كورونا في تركيا خلال يوم

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