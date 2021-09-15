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    العثور على عدد كثير من الأسلحة والذخائر في فضولي (فيديو)

    ١٥‎.٠٩.٢٠٢١ [١٦:٣٩]

    فضولي، 15 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

    عثر افراد قسم الشرطة في محافظة فضولي اثناء اعمال التفتيش في الأراضي المحررة من محافظة فضولي على 5 بنادق اوتوماتيكية وراجمات القنابل ورشاش و14 مجموعة راجمة القنابل وقنبلة يدوية و985 طلقة وغيرها من الذخائر القتالية.

    يمكن مشاهدته في هذا الرابط:

    https://video.azertag.az/files/video/2021/3/1631688631544752350.mp4

     

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    العثور على عدد كثير من الأسلحة والذخائر في فضولي (فيديو)