العثور على عدد كثير من الأسلحة والذخائر في فضولي (فيديو)
AzerTAg.az
١٥.٠٩.٢٠٢١ [١٦:٣٩]
فضولي، 15 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)
عثر افراد قسم الشرطة في محافظة فضولي اثناء اعمال التفتيش في الأراضي المحررة من محافظة فضولي على 5 بنادق اوتوماتيكية وراجمات القنابل ورشاش و14 مجموعة راجمة القنابل وقنبلة يدوية و985 طلقة وغيرها من الذخائر القتالية.
يمكن مشاهدته في هذا الرابط:
https://video.azertag.az/files/video/2021/3/1631688631544752350.mp4
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