وفاة 8347 شخص بسبب فيروس كورونا في جورجيا حتى الآن

تبليسي، 15 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

ارتفعت حصيلة ضحايا كورونا في جورجيا من جديد.

أفادت وكالة اذرتاج ان حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في جورجيا ازدادت بواقع 2515 حالة إصابة أخرى خلال مدة 24 ساعة أخيرة ليصل عدد المصابين بالعدوى الى 587 ألف و551 شخص.

توفي 8 آلاف و347 مصاب من الوباء في جميع انحاء البلد وتعافى 551 الف و780 مصاب من الوباء.