تدشين سبيل مياه الشرب لذكرى شهيد الحرب الوطنية في عرب خانة بكوردمير – صور

عرب خانة، كوردمير، 16 أيلول، أذرتاج

دشن سبيل مياه الشرب لذكرى شهيد الحرب الوطنية برويز نوروزوف في قرية عرب خانة بمحافظة كوردمير وسط البلد.

وحضر حفل التدشين قيادة المحافظة وممثلون عن المجتمع المدني الكورديري وسكان القرية وافراد عائلة الشهيد.

زار المشاركون في البداية مدفن الشهيد نوروزوف وصفوا باقات من الزهور على قبره واهدوا ثواب سورة الفاتحة لروحه الطاهرة.

يذكر أن الشهيد نوروزوف قاتل خلال حرب الاربع والاربعين يوما الوطنية من اجل تحرير اراضي أذربيجان من وطأة احتلال أرمينيا منذ اول ايامها 27 ايلول عام 2020م وشارك في المعارك العنيفة الدائرة في جبهتي فضولي وخوجاوند وبلغ ذروة الشهيد في 3 تشرين الاول.

وقلد بمراسم الرئيس إلهام علييف بعد استشهاده بأوسمة "من اجل الوطن" و"من اجل تحرير فضولي" و"من اجل تحرير خوجاوند".