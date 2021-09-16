رئيس الوزراء الارميني : تفتيش شرطة أذربيجان شاحنات إيران يوافق مع اتفاقية ديسمبر 2020م

تبيليسي، 16 أيلول، أذرتاج

قال رئيس الوزراء الارميني نيكول باشينيان إن قوات أرمينيا تراجعت الى حدود أرمينيا السوفييتية في ديسمبر عام 2020م تجنبا من توتر عسكري جديد ومع ذلك تحولت الحدود الادارية الباقية من حقبة السوفييت الى حدود الدولة.

اوضح باشينيان ردا على سؤال عن قيام شرطة أذربيجان في جزء الطريق البري السريع الواصل بين جوروس وقافان الارمينيتين الذي يمر من خلال اراضي أذربيجان بتفتيش شاحنات إيران العابرة من والى أرمينيا أن طريق جوروس وقافان يخرج من اراضي جمهورية أرمينيا او اراضي أرمينيا السوفييتية وبهذا السبب بالذات تم تركيب لافتات يشهدها الجميع وكذلك نقاط شرطة وتفتيش.

وقال رئيس الوزراء الارميني انه تم التوصل في ديسمبر عام 2020م الى اتفاقية على استخدام هذا الطريق بالترانزيت لوسائل النقل ولكن تلك الوثيقة لا تنص على نقل الشحنات الخاصة بالبلدان الاجنبية ولذلك اعتبر أن أذربيجان تستفيد من هذه النقطة استفادة صحيحة في مثل هذه الظروف.

عزيزوف مراسل أذرتاج