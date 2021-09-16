تصدير أكثر من 195.5 ألف طن من فحم الكوك في 8 أشهر

باكو، 16 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

تم تصدير أكثر من 195.5 ألف طن من فحم الكوك خلال 8 أشهر من العام الجاري.

افادت وكالة اذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك الحكومية ان قيمة المنتج المصدر بلغت 15 مليونا و120 الف دولار أمريكي.