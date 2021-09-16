نقل 17.4 مليون طن من النفط عبر خط أنابيب باكو – تبيليسي – جيهان خلال 8 أشهر
AzerTAg.az
١٦.٠٩.٢٠٢١ [١١:٤١]
باكو، 16 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)
تم تصدير 23 مليونا و331.3 ألف طن من البترول الأذربيجاني عبر خط أنابيب باكو – تبيليسي – جيهان خلال أشهر يناير - أغسطس من العام الجاري.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الاحصاء الحكومية انه تم ضخ 17 مليونا و434.8 الف طن من النفط إلى خط أنابيب باكو- تبيليسي- جيهان.
كما تم شحن مليونين و213.5 الف طن من النفط الترانزيتي عبر خط أنابيب باكو – تبليسي - جيهان خلال العام الجاري.
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