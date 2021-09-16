نقل 17.4 مليون طن من النفط عبر خط أنابيب باكو – تبيليسي – جيهان خلال 8 أشهر

باكو، 16 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

تم تصدير 23 مليونا و331.3 ألف طن من البترول الأذربيجاني عبر خط أنابيب باكو – تبيليسي – جيهان خلال أشهر يناير - أغسطس من العام الجاري.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الاحصاء الحكومية انه تم ضخ 17 مليونا و434.8 الف طن من النفط إلى خط أنابيب باكو- تبيليسي- جيهان.

كما تم شحن مليونين و213.5 الف طن من النفط الترانزيتي عبر خط أنابيب باكو – تبليسي - جيهان خلال العام الجاري.