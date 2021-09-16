زيادة إنتاج وقود الديزل بنسبة 12.5 %

باكو، 16 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

زاد إنتاج وقود الديزل في اذربيجان خلال 8 أشهر للعام الجاري.

صدرت خلال أشهر يناير - أغسطس من العام الجاري مليون و679.8 الف طن من وقود الديزل و804.3 الف طن من وقود السيارات (البنزين) و279.7 الف طن من البنزين في صناعة البتروكيماويات و336 الف طن من الكراسين و31.1 الف طن وقود مازوت و35.7 الف طن من زيت البيتومين و237.2 الف طن من بيتومين النفط و176.1 الف طن من فحم الكوك.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الإحصاءات أنه ارتفع إجمالي قيمة الإنتاج في مجال إنتاج المنتجات النفطية خلال الفترة المشمولة بالتقرير بنسبة 8.7 في المئة مقارنة مع يناير - أغسطس من العام السابق وبلغت مليارين و881.7 مليون مانات.

ارتفع إنتاج زيوت التشحيم بنسبة 66.8 في المائة والبنزين في صناعة البتروكيماويات بنسبة 72.8 في المائة وفحم الكوك بنسبة 21.3 في المائة والقار النفطي بنسبة 7.4 في المائة ووقود الديزل بنسبة 12.5 في المائة.

وانخفض إنتاج بنزين للسيارات بنسبة 2.5 في المائة والكراسين بنسبة 0.2 في المائة وقود مازوت بنسبة 26.3 في المائة.