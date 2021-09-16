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    اقتصاد


    إنفاق 61.8 مليون مانات من رأس المال الثابت على المعلومات والاتصالات

    ١٦.٠٩.٢٠٢١ [١٢:٠٠]

    باكو، 16 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

    تم إنفاق 0.8 في المائة من إجمالي الأموال الموجهة للأصول الثابتة على خدمات المعلومات والاتصالات خلال أشهر يناير – أغسطس من العام الجاري.

    افادت وكالة اذرتاج نقلا عن هيئة الاحصاء ان 61.8 مليون مانات توجه الى قطاع المعلومات والاتصالات. هذا هو زيادة قدرها 59.3 مرات مقارنة بنفس الأشهر من العام الماضي.

    AZERTAG.AZ :إنفاق 61.8 مليون مانات من رأس المال الثابت على المعلومات والاتصالات
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