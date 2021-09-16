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    سياسة


    وزير الخارجية يستقبل المبعوث الخاص للاتحاد الاوروبي لشؤون جنوب القوقاز

    ١٦.٠٩.٢٠٢١ [١٢:٠٩]

    باكو، 16 أيلول، أذرتاج

    استقبل وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بايراموف المبعوث الخاص للاتحاد الاوروبي لشؤون جنوب القوقاز تويفو كلآر.

    قالت الخارجية في بيان إن الطرفين تبادلا الآراء في اللقاء حول وضع الأمن الجاري في المنطقة ومن ضمنها عملية اعادة ترسيم وتخطيط الحدود وفتح الاتصالات ومشاريع البنية التحتية وسائر المسائل.

    وقدم الوزير جيهون بايراموف معلومات الى الجانب المقابل حول تنفيذ البيانين الثلاثيين مؤكدا في هذا السياق على أن سلوك أرمينيا الذي يخدم لتوتير الاوضاع والادعاءات التي لا صحة لها ولا اساس وقيامها بقيود وشروط أمرٌ مرفوض بالكامل.

    واعاد المبعوث الخاص للذاكرة أن الاتحاد الأوروبي يتخذ موقف ضمان السلام والتنمية والرفاهية في المنطقة مفيدا أنهم مستعدون لمد دعم مناسب من اجل ذلك.

    كما بحث الطرفان مسائل التعاون الثنائي والمفاوضات المقامة في اتفاقية جديدة بين أذربيجان والاتحاد الأوروبي وكذلك فرص التعاون في المجال الاقتصادي.

     

     

     

    AZERTAG.AZ :وزير الخارجية يستقبل المبعوث الخاص للاتحاد الاوروبي لشؤون جنوب القوقاز
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    وزير الخارجية يستقبل المبعوث الخاص للاتحاد الاوروبي لشؤون جنوب القوقاز وزير الخارجية يستقبل المبعوث الخاص للاتحاد الاوروبي لشؤون جنوب القوقاز وزير الخارجية يستقبل المبعوث الخاص للاتحاد الاوروبي لشؤون جنوب القوقاز