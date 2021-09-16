ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال في الصين
AzerTAg.az
١٦.٠٩.٢٠٢١ [١٣:٠١]
بكين، 16 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)
ضرب زلزال بقوة 6 درجات الصين.
أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن مركز الزلازل الصيني ان الهزات الارضية وقعت في الساعة 4:33 صباحا (00:33 بتوقيت باكو) في مدينة لوتشو لمقاطعة سيتشوان بجنوب غرب البلاد وعلى عمق 10 كيلومترات.
لقي أربعة أشخاص على الأقل حتفهم جراء زلزال وأصيب ما لا يقل عن 60 شخصا، 3 منهم في حالة خطيرة. انهارت 737 منزل ولحقت أضرار بأكثر من 7 آلاف مبنى.
يذكر ان زلزال أودى بحياة ما يقرب من 100 ألف شخص في سيتشوان في أيار / مايو من عام 2008.
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