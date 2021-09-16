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    ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال في الصين

    ١٦.٠٩.٢٠٢١ [١٣:٠١]

    بكين، 16 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

    ضرب زلزال بقوة 6 درجات الصين.

    أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن مركز الزلازل الصيني ان الهزات الارضية وقعت في الساعة 4:33 صباحا (00:33 بتوقيت باكو) في مدينة لوتشو لمقاطعة سيتشوان بجنوب غرب البلاد وعلى عمق 10 كيلومترات.

    لقي أربعة أشخاص على الأقل حتفهم جراء زلزال وأصيب ما لا يقل عن 60 شخصا، 3 منهم في حالة خطيرة. انهارت 737 منزل ولحقت أضرار بأكثر من 7 آلاف مبنى.

    يذكر ان زلزال أودى بحياة ما يقرب من 100 ألف شخص في سيتشوان في أيار / مايو من عام 2008.

     

    AZERTAG.AZ :ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال في الصين
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