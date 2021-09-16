دوري الدرجة الأولى: كبز – غابالا الرديف 0-0
AzerTAg.az
١٦.٠٩.٢٠٢١ [١٣:٢٧]
كنجة، 16 أيلول، أذرتاج
تعادل كبز الكنجوي مع غابالا الرديف ضيفه في الجولة الانطلاقية بدوري الدرجة الأولى الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم بدون تسجيل هدف.
أفادت أذرتاج أن المباراة رقم 1 المنظمة على ملعب كنجة المركزي أدارها الحكم حمزة زاده أمام 1300 مشجع.
وعاقب الحكم 6 لاعبين من صاحب الارض ولاعبين من الضيف بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي.
واضاف الحكم دقيقتين بدلتي الضائع الى الفترة الاولى و3 دقائق الى الشوط الثاني.
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