كنجة، 16 أيلول، أذرتاج تعادل كبز الكنجوي مع غابالا الرديف ضيفه في الجولة الانطلاقية بدوري الدرجة الأولى الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم بدون تسجيل هدف. أفادت أذرتاج أن المباراة رقم 1 المنظمة على ملعب كنجة المركزي أدارها الحكم حمزة زاده أمام 1300 مشجع. وعاقب الحكم 6 لاعبين من صاحب الارض ولاعبين من الضيف بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي. واضاف الحكم دقيقتين بدلتي الضائع الى الفترة الاولى و3 دقائق الى الشوط الثاني.

AZERTAG.AZ : دوري الدرجة الأولى: كبز – غابالا الرديف 0-0

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