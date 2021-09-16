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    نفطجي الرديف يخسر أمام صباح الرديف بهدف مقابل هدفين

    ١٦.٠٩.٢٠٢١ [١٣:٣٣]

    باكو، 16 أيلول، أذرتاج

    خسر نفطجي الرديف أمام صباح الرديف ضيفه بهدف مقابل هدفين في الجولة الانطلاقية بدوري الدرجة الأولى الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم بدون تسجيل هدف.

    أفادت أذرتاج أن المباراة رقم 2 المنظمة على ملعب مركز الخطوط الجوية التركية لكرة القدم بالعاصمة باكو أدارها الحكم محمدوف أمام 50 مشجعا.

    وفتح الحساب نورييف د45+2 لصالح الضيف فيما رد عليه جمالوف د71 ولكن قولييف حسم فوز الضيف بهدفه المسجل د90+6 من ركلة الجزاء.

    وعاقب الحكم 6 لاعبين من صاحب الارض و3 لاعبين من الضيف بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي وتأجيل استئناف المباراة والاحتجاج على قرار الحكم.

    واضاف الحكم 3 دقائق بدلة الضائع الى الشوط الاول و6 دقائق الى الفترة الثانية.

     

    AZERTAG.AZ :نفطجي الرديف يخسر أمام صباح الرديف بهدف مقابل هدفين
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