نفطجي الرديف يخسر أمام صباح الرديف بهدف مقابل هدفين
AzerTAg.az
١٦.٠٩.٢٠٢١ [١٣:٣٣]
باكو، 16 أيلول، أذرتاج
خسر نفطجي الرديف أمام صباح الرديف ضيفه بهدف مقابل هدفين في الجولة الانطلاقية بدوري الدرجة الأولى الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم بدون تسجيل هدف.
أفادت أذرتاج أن المباراة رقم 2 المنظمة على ملعب مركز الخطوط الجوية التركية لكرة القدم بالعاصمة باكو أدارها الحكم محمدوف أمام 50 مشجعا.
وفتح الحساب نورييف د45+2 لصالح الضيف فيما رد عليه جمالوف د71 ولكن قولييف حسم فوز الضيف بهدفه المسجل د90+6 من ركلة الجزاء.
وعاقب الحكم 6 لاعبين من صاحب الارض و3 لاعبين من الضيف بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي وتأجيل استئناف المباراة والاحتجاج على قرار الحكم.
واضاف الحكم 3 دقائق بدلة الضائع الى الشوط الاول و6 دقائق الى الفترة الثانية.
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