نفطجي الرديف يخسر أمام صباح الرديف بهدف مقابل هدفين

باكو، 16 أيلول، أذرتاج

خسر نفطجي الرديف أمام صباح الرديف ضيفه بهدف مقابل هدفين في الجولة الانطلاقية بدوري الدرجة الأولى الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم بدون تسجيل هدف.

أفادت أذرتاج أن المباراة رقم 2 المنظمة على ملعب مركز الخطوط الجوية التركية لكرة القدم بالعاصمة باكو أدارها الحكم محمدوف أمام 50 مشجعا.

وفتح الحساب نورييف د45+2 لصالح الضيف فيما رد عليه جمالوف د71 ولكن قولييف حسم فوز الضيف بهدفه المسجل د90+6 من ركلة الجزاء.

وعاقب الحكم 6 لاعبين من صاحب الارض و3 لاعبين من الضيف بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي وتأجيل استئناف المباراة والاحتجاج على قرار الحكم.

واضاف الحكم 3 دقائق بدلة الضائع الى الشوط الاول و6 دقائق الى الفترة الثانية.