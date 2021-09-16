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    سياسة


    مندوب نخجوان الدائم في باكو يلتقي بسفير صربيا

    ١٦.٠٩.٢٠٢١ [١٣:٥‎٨]

    باكو، 16 أيلول، أذرتاج

    التقى رئيس مندوبية جمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الحبيسة الأذربيجانية الدائمة في باكو بختيار عسكروف بسفير صربيا في أذربيجان دراغان ولاديساولجيفيتش في لقاء منعقد لدى السفارة بدعوة السفير الصربي.

    قالت المندوبية الدائمة في بيان إن اللقاء شهد مناقشات ودية بشأن العلاقات الموجودة بين البلدين وتعزيز العلاقات مع جمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الحبيسة الأذربيجانية والامن الاقليمي وتنفيذ المشاريع الاقتصادية المشتركة وزيارات متبادلة والمهام المنوطة وسائر المواضيع.

     

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    مندوب نخجوان الدائم في باكو يلتقي بسفير صربيا مندوب نخجوان الدائم في باكو يلتقي بسفير صربيا مندوب نخجوان الدائم في باكو يلتقي بسفير صربيا