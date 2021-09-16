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    الجيش الرياضي يتغلب على توران طاووس في الجولة الانطلاقية

    ١٦.٠٩.٢٠٢١ [١٤:٤٨]

    طاووس، 16 أيلول، أذرتاج

    تغلب نادي الجيش الرياضي المركزي على توران طاووس مستضيفه بهدفين دون رد في الجولة الانطلاقية بدوري الدرجة الأولى الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم بدون تسجيل هدف.

    أفادت أذرتاج أن المباراة رقم 4 المنظمة على ملعب طاووس المركزي بعاصمة المحافظة أدارها الحكم بايراموف أمام 1000 مشجع.

    وسجل هدفي الجيش الرياضي أويسوف د12 ورحيم زاده د37.

    وعاقب الحكم لاعبين من صاحب الارض و6 لاعبين من الضيف بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي وتأجيل استئناف المباراة فيما طرد لاعبا من توران طاووس بالبطاقة الحمراء المباشرة عن مخالفة القواعد الصارمة د79.

    واضاف الحكم 3 دقائق بدلة الضائع الى الشوط الاول و7 دقائق الى الفترة الثانية.

     

    AZERTAG.AZ :الجيش الرياضي يتغلب على توران طاووس في الجولة الانطلاقية
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