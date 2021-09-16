الدول الرئيسية لتصدير المنتجات غير النفطية الأذربيجانية

باكو، 16 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

تعد تركيا وروسيا وسويسرا وجورجيا والولايات المتحدة الامريكية من بين أكبر مصدري المنتجات غير النفطية من أذربيجان في الفترة ما بين أشهر يناير – أغسطس من العام الجاري.

افادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك الحكومية انه تم تصدير منتجات غير نفطية بقيمة 522.2 مليون دولار إلى روسيا و407.3 مليون دولار إلى تركيا و154.8 مليون دولار إلى سويسرا و109.4 مليون دولار إلى جورجيا و47.9 مليون دولار إلى الولايات المتحدة الامريكية خلال 8 أشهر.