إيطاليا أكثر بلدان الاتحاد الاوروبي استيرادا للمنتجات الاذربيجانية

باكو، 16 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

يتم تصدير معظم المنتجات الاذربيجانية الى إيطاليا بين بلدان الاتحاد الأوروبي خلال أشهر يناير – أغسطس من العام الجاري.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن جهاز الجمارك الحكومي أن إيطاليا وكروات وإسبانيا في الثلاثة الأولى في قائمة بلدان الاتحاد الأوروبي المستوردة للمنتجات الاذربيجانية خلال 7 أشهر من العام الجاري.

بلغت قيمة المنتجات المصدرة إلى إيطاليا 4 مليارات و885.9 مليون دولار أمريكي والى كروات 547.8 مليون دولار وإلى إسبانيا 514.6 مليون دولار.