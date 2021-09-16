إيطاليا أكثر بلدان الاتحاد الاوروبي استيرادا للمنتجات الاذربيجانية
AzerTAg.az
١٦.٠٩.٢٠٢١ [١٥:٢١]
باكو، 16 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)
يتم تصدير معظم المنتجات الاذربيجانية الى إيطاليا بين بلدان الاتحاد الأوروبي خلال أشهر يناير – أغسطس من العام الجاري.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن جهاز الجمارك الحكومي أن إيطاليا وكروات وإسبانيا في الثلاثة الأولى في قائمة بلدان الاتحاد الأوروبي المستوردة للمنتجات الاذربيجانية خلال 7 أشهر من العام الجاري.
بلغت قيمة المنتجات المصدرة إلى إيطاليا 4 مليارات و885.9 مليون دولار أمريكي والى كروات 547.8 مليون دولار وإلى إسبانيا 514.6 مليون دولار.
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