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    إيطاليا أكثر بلدان الاتحاد الاوروبي استيرادا للمنتجات الاذربيجانية

    ١٦.٠٩.٢٠٢١ [١٥‎:٢١]

    باكو، 16 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

    يتم تصدير معظم المنتجات الاذربيجانية الى إيطاليا بين بلدان الاتحاد الأوروبي خلال أشهر يناير – أغسطس من العام الجاري.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن جهاز الجمارك الحكومي أن إيطاليا وكروات وإسبانيا في الثلاثة الأولى في قائمة بلدان الاتحاد الأوروبي المستوردة للمنتجات الاذربيجانية خلال 7 أشهر من العام الجاري.

    بلغت قيمة المنتجات المصدرة إلى إيطاليا 4 مليارات و885.9 مليون دولار أمريكي والى كروات 547.8 مليون دولار وإلى إسبانيا 514.6 مليون دولار.

    AZERTAG.AZ :إيطاليا أكثر بلدان الاتحاد الاوروبي استيرادا للمنتجات الاذربيجانية
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