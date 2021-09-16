أذربيجان: تسجيل 1783 حالة جديدة للإصابة بعدوى كوفيد 19 وتعافي 3680 مصاب ووفاة 32 مصابا في 16 سبتمبر

باكو، 16 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

سجلت إصابة 1783 شخص بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان خلال اليوم وتعافى 3680 مصاب هذا المرض وتوفي 32 مصابا بالفيروس في 16 سبتمبر.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 467 ألف و173 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 423 ألف و705 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 6227 مريض منهم ويستمر علاج 37 ألفا و241 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 12 ألفا و852 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 4 ملايين و702 ألف و934 فحص طبي.