أذربيجان تكشف عن قائمة دول الخليج الأكثر تبادلا تجاريا معها

باكو، 16 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

تصدرت إيران والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية قائمة دول الخليج الأكثر تبادلا تجاريا أجرته أذربيجان معها خلال أشهر يناير – أغسطس من العام الحالي.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الجمارك الحكومية أنه بلغ خلال تلك الفترة حجم التبادل التجاري مع إيران 256 مليون دولار ومع الإمارات العربية المتحدة 30.9 مليون دولار أمريكي ومع العربية السعودية 13.3 مليون دولار.

ارتفع تبادل التجارة مع كل من 3 دول مقارنة بالفترة المقابلة من عام 2020.

هذه الدول في الثلاثة الأولى في قائمة دول الخليج المصدرة منتجاتها من أذربيجان. بلغت تكلفة الواردات من إيران 236.7 مليون دولار و22.2 مليون دولار من الإمارات و10.3 ملايين دولار من المملكة العربية السعودية.

كما ارتفاع الواردات من إيران والسعودية وانخفاضها من الامارات العربية المتحدة.