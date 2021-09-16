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    أذربيجان: تطعيم أكثر من 60 ألف جرعة من لقاح كورونا اليوم

    ١٦.٠٩.٢٠٢١ [١٦:٠٦]

    باكو، 16 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

    قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 60 ألفا و384 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان اليوم في يوم 16 سبتمبر.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 19 ألفا و311 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الاولى و41 ألفا و73 شخصا ضمن المرحلة الثانية.

    يبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 7 ملايين و806 ألف و235 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 4 ملايين و570 ألف و812 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و3 ملايين و235 ألف و423 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية.

     

    AZERTAG.AZ :أذربيجان: تطعيم أكثر من 60 ألف جرعة من لقاح كورونا اليوم
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