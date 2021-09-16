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    أذربيجان تصدر معظم منتجاتها إلى روسيا بين بلدان رابطة الدول المستقلة

    ١٦.٠٩.٢٠٢١ [١٦:١٨]

    باكو، 16 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

    صدرت أذربيجان معظم منتجاتها إلى روسيا بين بلدان رابطة الدول المستقلة خلال اشهر يناير - أغسطس من العام الجاري.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك الأذربيجانية أن روسيا وأوكرانيا وبيلاروس في الثلاثة الأولى في قائمة البلدان المصدرة منتجاتها من أذربيجان خلال 8 أشهر من العام الجاري.

    بلغت حجم الصادرات إلى روسيا 545 مليون دولار والى أوكرانيا 312.4 مليون دولار والى بيلاروس 129.9 مليون دولار.

     

    AZERTAG.AZ :أذربيجان تصدر معظم منتجاتها إلى روسيا بين بلدان رابطة الدول المستقلة
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