أذربيجان تصدر معظم منتجاتها إلى روسيا بين بلدان رابطة الدول المستقلة

باكو، 16 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

صدرت أذربيجان معظم منتجاتها إلى روسيا بين بلدان رابطة الدول المستقلة خلال اشهر يناير - أغسطس من العام الجاري.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك الأذربيجانية أن روسيا وأوكرانيا وبيلاروس في الثلاثة الأولى في قائمة البلدان المصدرة منتجاتها من أذربيجان خلال 8 أشهر من العام الجاري.

بلغت حجم الصادرات إلى روسيا 545 مليون دولار والى أوكرانيا 312.4 مليون دولار والى بيلاروس 129.9 مليون دولار.