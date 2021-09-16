باكو، 16 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج) تم استيراد 7095 منتجات متنوعة إلى أذربيجان خلال أشهر يناير – أغسطس من العام الجاري. أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الجمارك الحكومية أن تكلفة عمليات الاستيراد في أذربيجان بلغت 7 مليارات و349.5 مليون دولار أمريكي خلال نفس الفترة.

AZERTAG.AZ : استيراد 7095 منتجات متنوعة إلى البلد خلال 8 أشهر

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