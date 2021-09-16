استيراد 7095 منتجات متنوعة إلى البلد خلال 8 أشهر
AzerTAg.az
١٦.٠٩.٢٠٢١ [١٦:٢١]
باكو، 16 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)
تم استيراد 7095 منتجات متنوعة إلى أذربيجان خلال أشهر يناير – أغسطس من العام الجاري.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الجمارك الحكومية أن تكلفة عمليات الاستيراد في أذربيجان بلغت 7 مليارات و349.5 مليون دولار أمريكي خلال نفس الفترة.
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