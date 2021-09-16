فرض حظر الدخول على مسؤولي فرنسا الذين سافروا الى خانكندي مسافرة غير قانونية

باكو، 16 أيلول، أذرتاج

قالت ليلى عبد الله يفا الناطقة باسم وزارة الخارجية الأذربيجانية إن عضو الجمعية الوطنية في فرنسا فرانسوا بوبوني ليست هذه هي الزيارة الاولى له لأراضي أذربيجان وهو معروف بموقفه المضاد الشرس لاذربيجان.

اوضحت عبد الله يفا إنه قام بزيارة غير قانونية تالية لاراضي أذربيجان مفيدة أن اسم النائب الفرنسي المذكور قد ادرج في القائمة السوداء للاشخاص غير المرغوب فيهم في أذربيجان بسبب انتهاكه تشريع أذربيجان ومن المفروض عليه حظر دخول البلد وسيشاركه في هذه العقوبة اللذين رافقاه في هذه الزيارة غير القانونية عمدة مدينة أرنوفيل الفرنسية وممثل مدينة سارسيل الفرنسية ايضا.

وشددت عبد الله يفا على أن هذا السلوك غير المسؤولية والمستفز الصادر عن ممثلي فرنسا مرفوض تماما ويخل بجهود بناء السلام فيما بعد النزاع في المنطقة.