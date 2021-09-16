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    انخفاض حجم النفط الخام والمنتجات النفطية المصدرة من أذربيجان

    ١٦.٠٩.٢٠٢١ [١٦:٤٠]

    باكو، 16 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

    تم تصدير 18 مليونا و771.1 ألف طن من النفط الخام ومنتجات النفط من المعادن البيتومينية خلال أشهر يناير - أغسطس من أذربيجان.

    بلغت تكلفة النفط الخام والمنتجات النفطية المصدرة خلال 8 مليارات و498.8 مليون دولار أمريكي.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية الأذربيجانية أنه تم تصدير 20 مليونا و746.7 ألف طن من النفط الخام من البلد وبلغت تكلفتها 6 مليارات و793.2 مليون دولار.

     

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