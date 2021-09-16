انخفاض حجم النفط الخام والمنتجات النفطية المصدرة من أذربيجان
AzerTAg.az
١٦.٠٩.٢٠٢١ [١٦:٤٠]
باكو، 16 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)
تم تصدير 18 مليونا و771.1 ألف طن من النفط الخام ومنتجات النفط من المعادن البيتومينية خلال أشهر يناير - أغسطس من أذربيجان.
بلغت تكلفة النفط الخام والمنتجات النفطية المصدرة خلال 8 مليارات و498.8 مليون دولار أمريكي.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية الأذربيجانية أنه تم تصدير 20 مليونا و746.7 ألف طن من النفط الخام من البلد وبلغت تكلفتها 6 مليارات و793.2 مليون دولار.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
١٦.٠٩.٢٠٢١ [١٧:١٨]
١٦.٠٩.٢٠٢١ [١١:٤٩]
١٦.٠٩.٢٠٢١ [١١:٤١]
١٦.٠٩.٢٠٢١ [١١:٣٩]
١٦.٠٩.٢٠٢١ [١٦:٢٢]
١٦.٠٩.٢٠٢١ [١٣:٥٨]
١٦.٠٩.٢٠٢١ [١٢:٠٩]
١٦.٠٩.٢٠٢١ [١٧:١٨]
١٦.٠٩.٢٠٢١ [١٦:٥٨]
١٦.٠٩.٢٠٢١ [١٦:٥٦]
١٦.٠٩.٢٠٢١ [١٦:٤٠]
١٥.٠٩.٢٠٢١ [١٥:٢٥]
١٥.٠٩.٢٠٢١ [١٢:٠٦]
٠٧.٠٩.٢٠٢١ [١٥:٥٢]
٠٧.٠٩.٢٠٢١ [١٤:٤٧]
١٥.٠٩.٢٠٢١ [١٦:٤٣]
١٥.٠٩.٢٠٢١ [١٥:٠٢]
١٠.٠٩.٢٠٢١ [١٧:٤٥]
٠٧.٠٩.٢٠٢١ [٠٩:٢٩]
١١.٠٨.٢٠٢١ [١٥:١١]
٠٩.٠٧.٢٠٢١ [١٥:٠٧]
١٦.٠٩.٢٠٢١ [١٦:٠٦]
١٦.٠٩.٢٠٢١ [١٥:٥١]
١٦.٠٩.٢٠٢١ [١٠:٢٠]
١٤.٠٩.٢٠٢١ [١٥:٣٦]
١٤.٠٩.٢٠٢١ [١٥:٠١]
١٣.٠٩.٢٠٢١ [١٣:٠٤]
١٢.٠٩.٢٠٢١ [١٦:١٥]
١٦.٠٩.٢٠٢١ [١٦:٤٦]
١٦.٠٩.٢٠٢١ [١٦:٣٢]
١٦.٠٩.٢٠٢١ [١٤:٢٤]
١٦.٠٩.٢٠٢١ [١٢:٥٢]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك