حجم التبادل التجاري في أذربيجان 20.2 مليار دولار خلال 8 أشهر
AzerTAg.az
١٦.٠٩.٢٠٢١ [١٦:٥٦]
باكو، 16 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)
وصل حجم التبادل التجاري في أذربيجان خلال فترة يناير – أغسطس العام الحالي إلى 20 مليارا و284.8 مليون دولار أمريكي.
أفادت أذرتاج عن بيان هيئة الجمارك أن 7 مليارات و349.5 مليون دولار من الحجم العام للتبادل التجاري من حصة التوريد و12 مليارا و935.3 مليون دولار من حصة التصدير.
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