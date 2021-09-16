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    حجم التبادل التجاري في أذربيجان 20.2 مليار دولار خلال 8 أشهر

    ١٦.٠٩.٢٠٢١ [١٦:٥‎٦]

    باكو، 16 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

    وصل حجم التبادل التجاري في أذربيجان خلال فترة يناير – أغسطس العام الحالي إلى 20 مليارا و284.8 مليون دولار أمريكي.

    أفادت أذرتاج عن بيان هيئة الجمارك أن 7 مليارات و349.5 مليون دولار من الحجم العام للتبادل التجاري من حصة التوريد و12 مليارا و935.3 مليون دولار من حصة التصدير.

    AZERTAG.AZ :حجم التبادل التجاري في أذربيجان 20.2 مليار دولار خلال 8 أشهر
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