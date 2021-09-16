حجم التبادل التجاري في أذربيجان 20.2 مليار دولار خلال 8 أشهر

باكو، 16 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

وصل حجم التبادل التجاري في أذربيجان خلال فترة يناير – أغسطس العام الحالي إلى 20 مليارا و284.8 مليون دولار أمريكي.

أفادت أذرتاج عن بيان هيئة الجمارك أن 7 مليارات و349.5 مليون دولار من الحجم العام للتبادل التجاري من حصة التوريد و12 مليارا و935.3 مليون دولار من حصة التصدير.