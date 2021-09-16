قره داغ لوكباتان يتغلب على سومغايت الرديف بهدفين دون رد خارج أرضه

باكو، 16 أيلول، أذرتاج

تغلب قره داغ لوكباتان على سومغايت الرديف مستضيفه بهدفين دون رد في الجولة الانطلاقية بدوري الدرجة الأولى الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم بدون تسجيل هدف.

أفادت أذرتاج أن المباراة رقم 6 المنظمة على ملعب كابتال بنك أرينا في سومغايت أدارها الحكم بكروف أمام 70 مشجعا.

وفتح الحساب صابر د45 لصالح الضيف وضاعفه د48.

وعاقب الحكم 3 لاعبين من صاحب الارض و4 لاعبين من الضيف بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي والاحتجاج على قرار الحكم.

واضاف الحكم 3 دقائق بدلة الضائع الى الشوط الاول و5 دقائق الى الفترة الثانية.