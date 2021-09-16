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    قره داغ لوكباتان يتغلب على سومغايت الرديف بهدفين دون رد خارج أرضه

    ١٦.٠٩.٢٠٢١ [١٧:١٩]

    باكو، 16 أيلول، أذرتاج

    تغلب قره داغ لوكباتان على سومغايت الرديف مستضيفه بهدفين دون رد في الجولة الانطلاقية بدوري الدرجة الأولى الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم بدون تسجيل هدف.

    أفادت أذرتاج أن المباراة رقم 6 المنظمة على ملعب كابتال بنك أرينا في سومغايت أدارها الحكم بكروف أمام 70 مشجعا.

    وفتح الحساب صابر د45 لصالح الضيف وضاعفه د48.

    وعاقب الحكم 3 لاعبين من صاحب الارض و4 لاعبين من الضيف بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي والاحتجاج على قرار الحكم.

    واضاف الحكم 3 دقائق بدلة الضائع الى الشوط الاول و5 دقائق الى الفترة الثانية.

     

     

    AZERTAG.AZ : قره داغ لوكباتان يتغلب على سومغايت الرديف بهدفين دون رد خارج أرضه
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