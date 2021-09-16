صبائل الرديف يخسر أمام زيرة الرديف في الجولة الانطلاقية بدوري الدرجة الاولى

باكو، 16 أيلول، أذرتاج

خسر صبائل الرديف أمام زيرة الرديف ضيفه بهدف مقابل اثنين في الجولة الانطلاقية بدوري الدرجة الأولى الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم بدون تسجيل هدف.

أفادت أذرتاج أن المباراة رقم 5 المنظمة على ملعب أي أس سي او أرينا في باكو أدارها الحكم الله وردييف أمام 70 مشجعا.

وفتح الحساب سانتوس د17 لصالح الضيف وزاده سمير د25 بينما رد عليهما كنعان د45+2.

وعاقب الحكم 7 لاعبين من صاحب الارض و5 لاعبين من الضيف بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي والاحتجاج على قرار الحكم وتأخير استئناف المباراة فيما طرد لاعبا من الضيف بالبطاقة الحمراء لمخالفة صارمة د71.

واضاف الحكم 3 دقائق بدلة الضائع الى الشوط الاول و6 دقائق الى الفترة الثانية.