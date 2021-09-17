الخارجية: سنحاكم أرمينيا امام المحكمة

باكو، 17 سبتمبر (أذرتاج)

سترفع أذربيجان قريبا دعوى قضائية ضد أرمينيا لمحاكمتها في انتهاكها المنتظم للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (ICERD)، ذلك علاوة على الدعوى القضائية ضد أرمينيا في المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان في يناير السنة الحالية.

أفادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات قالتها المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية ليلى عبد اللايفا ردا على سؤال الأوضاع الأخيرة للأعمال القضائية الدولية ضد أرمينيا.

قالت : "بعد تحرير جزء من أراضينا كان تحت الاحتلال الأرميني، جمعنا بكل دقة كل الأدلة في الانتهاك الصارخ لحقوق الانسان ضد الاذربيجانيين وقمنا بتوثيقها. تشمل هذه الأدلة طرد الاذربيجانيين بقوة وتعذيبهم وقتلهم ومعاملتهم السيئة من قبل أرمينيا بسبب اصلهم القومي. تم طرد اكثر من مليون أذربيجان من بيوتهم نتيجة عدوان أرمينيا. تم تدمير مدن أذربيجان بالكامل. بعد توقيع البيان الثلاثي، استمرت أرمينيا في انتهاك اتفاقية ICERD في منع عودة النازحين الاذربيجانيين الى بيوتهم من خلال زرع الألغام في الأراضي التي كانت تحت احتلالها ورفض تسليم خرائط الحقول الملغومة الى أذربيجان.

سنحقق العدالة في إطار القانون الدولي ضد الانتهاك الصارخ لمواد ICERD من قبل أرمينيا."