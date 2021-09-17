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    نائب وزير الخارجية: سنحاكم أرمينيا في انتهاكها حقوق الاذربيجانيين خلال فترة الاحتلال

    ١٧.٠٩.٢٠٢١ [١٠:٥‎٤]

    باكو، 17 سبتمبر (أذرتاج)

    سترفع أذربيجان دعوى جنائية ضد أرمينيا في انتهاكها الاتفاقية الدولية للقضاء علي جميع أشكال التمييز العنصري.

    أفادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات كتبها نائب وزير الخارجية الاذربيجاني إلنور محمدوف في تدوينة له في تويتر.

    قال نائب الوزير: "سنحاكم أرمينيا قريبا في انتهاك الاتفاقية الدولية للقضاء علي جميع أشكال التمييز العنصري. إن انتهاك حقوق الاذربيجانيين في فترة الاحتلال الأرميني الذي استمر لمدة 30 سنة غير مقبول."

    AZERTAG.AZ :نائب وزير الخارجية: سنحاكم أرمينيا في انتهاكها حقوق الاذربيجانيين خلال فترة الاحتلال
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